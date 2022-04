Meghan Markle leent peperdure jas aan moeder met kind op Invictus Games

Meghan Markle en haar echtgenoot, prins Harry, zijn in Den Haag om de Invictus Games bij te wonen. Dat is een sportwedstrijd voor gewonde veteranen die Harry in het leven riep. Uiteraard zijn alle ogen op het koppel gericht, die voor het eerst in lange tijd weer in Europa zijn. Meghan liet zich in ieder geval meteen opmerken. Vrijdag liep ze samen met de Nederlandse deelneemster Fenna Geugjes, diens broer en vrouw Bertine over het terrein. Bertine had hun pasgeboren dochter, Liva, mee.