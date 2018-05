'Meghan zwaaide naar me, fantastisch!'

De straten van het stadje staan stampvol mensen, op het kruispunt waar de koets na de dienst van het kasteelterrein rijdt is het dringen: iedereen probeert iets mee te krijgen van het huwelijk van het jaar. Als het bruidspaar elkaar kust op de trappen van de kapel gaat er opnieuw gejuich op: hier is iedereen voor gekomen. Als de koets uit de kasteelpoorten komt voor de rondrit gaan honderden mobiele telefoons tegelijkertijd in de lucht. Het breeduit lachende pasgetrouwde stel moeten worden vastgelegd. ,,Wij stonden in de hoofdstraat'', vertelt Jo. “,,Meghan zwaaide naar me, en ik maakte precies op dat moment een foto. Fantastisch.''

Geweldig evenement

Ze is met haar zoontje komen kijken. ,,Nadat ze hier langs waren gekomen konden we nog doorlopen naar het park, en daar hebben we de rest gekeken op een groot scherm. Er hangt een fantastische sfeer. Ik woon in Windsor, en dit is het grootste koninklijke evenement dat ik heb meegemaakt. Geweldig.'' Ook de tieners Saida en Sara stonden eerste rang tijdens de rondrit. ,,Het zicht was veel beter dan we hadden verwacht. We hebben de koets zien langsrijden'', zegt Saida. ,,Het is het leukste royal event ooit hier'', vindt Sara. ,,Maar wel een tip voor de volgende keer: de koets moet echt wat langzamer rijden. Het ging veel te snel.''

Eigenlijk geen fan

De Duitse Rasa miste sowieso een hoop. Zij en haar vriendin kwamen te laat voor de rondrit. ,,Jammer, maar er hangt nu nog steeds een goede sfeer. Ik ben eigenlijk geen fan van vorstenhuizen, maar dit is toch wel leuk. Er zijn zo veel beroemdheden aanwezig. Eigenlijk is de monarchie wel interessantere dan onze eigen republiek. Ik denk dat het goed is als er menselijke gezichten zijn die je land vertegenwoordigen.'' De rondrit eindigt op The Long Walk, de oprit naar het kasteel van Windsor. Daar staan tienduizenden mensen aan beide zijden met hun vlaggetjes te zwaaien. 'Ik ben ook met een rood-harige getrouwd', staat op een bord dat een vrouw in de lucht houdt.

Lang en gelukkig

LinLin uit China pikte de koets mee, en keek de dienst daarvoor op de grote schermen langs The Long Walk. ,,Een heerlijke dag. Ik volg Harry en Meghan al een hele tijd, dus het was superspannend ze in het echt te zien. Ik wens ze een lang en gelukkig huwelijk.'' Een uurtje nadat de koets weer achter de kasteelmuren is verdwenen, loopt het stadje snel leeg. De dagjesmensen gaan naar huis. Wie hoopt met een snel vertrek voor de meute uit te zijn, komt er bedrogen uit. ,,Attentie, attentie. De treinstations zijn overvol'', wordt er omgeroepen. ,,Pas op uw veiligheid.''

Prachtige Brits-Amerikaanse mix

Jo doet een omgekeerde route. Zij keek de dienst vanochtend vanuit haar eigen huis in het nabijgelegen Slough. Nu is ze toch maar even naar Windsor gekomen, voor de sfeer. ,,De bruiloft was heel indrukwekkend: een prachtige mix tussen de Amerikaanse en Britse cultuur'', vindt ze. ,,Dat maakt het wat meer van nu. Ook qua muziek was het zowel modern als klassiek. Ik ben geen fan van het koninklijk huis, maar wel van Harry en Meghan. Ik vond dit toch wel heel bijzonder.''



Het openbare gedeelte van het huwelijk is over. Voor de 600 gasten is er nu een receptie. Vanavond is er nog een diner en feest voor een kleiner gezelschap van 200 mensen in een landhuis op het terrein. Alles gebeurt achter de dikke buitenmuren van het kasteel van Windsor. Voor de koninklijk huis-fans blijft er wel nog een optie over om feest te vieren: de pubs in het hele land mogen vanavond extra lang openblijven.