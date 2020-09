Meilandjes bang dat buurtborrel uitloopt in een Project X: ‘Blijf thuis!’

,,Wij zijn een beetje stom geweest om te zeggen dat het voor de dorpelingen is”, vertelt Maxime op Instagram . ,,Nu hebben we wel een paar buren uitgenodigd, want buurt maken hoort erbij, dat is Hengelo. Daar wil ik eigenlijk mee zeggen dat het wel op uitnodiging is en we werken met een gastenlijst.”

‘Geen Project X’

De dochter van Martien vertelt dat ze toch een beetje bang is dat er allemaal mensen naar het feestje komen. Dat is niet de bedoeling, want het feest is besloten. ,,Je wilt geen ‘Project X’ hebben, snap ‘ie? Dus blijf allemaal lekker thuis, zou ik zeggen.” Project X, een feest in Groningen dat naar een film is genoemd, liep volledig uit de hand nadat de organisator een open uitnodiging op internet plaatste. Uiteindelijk kwamen er zoveel mensen opdagen dat het een complete ramp werd, met veel schade tot gevolg.