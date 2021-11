Meilandjes gaan voor nieuw programma onder de armoedegrens leven

Gisteren wist Shownieuws te melden dat de Meilandjes hun immens populaire realityserie Chateau Meiland even on hold zouden zetten omdat er een nieuw programma op komst zou zijn. Een zegsvrouw van Talpa laat vandaag weten dat fans zich geen zorgen hoeven te maken: volgend jaar verschijnt er wederom een nieuwe reeks op SBS6.



De woordvoerster bevestigt daarnaast dat er inderdaad een programma komt waarin de familie onder de armoedegrens gaat leven. Over de invulling van de serie en wanneer die te zien zal zijn, is overigens nog niets bekend.



De familie Roelvink en de familie Froger gingen de Meilandjes al eerder voor in een soortgelijk programma, Effe geen cent te makken. Daarin verruilden zij hun luxe huis en leventje en probeerden een maand lang rond te komen van een minimum inkomen.



Chateau Meiland maakte in 2019 zijn debuut op SBS6 en was direct een doorslaand succes. Inmiddels zijn er zes seizoenen op de buis geweest en verschijnen de Meilandjes ook in andere programma’s. Dochters Maxime en Montara waren in mei te zien in hun eigen serie: Petit Chateau, waarin de zussen jonge ouders in spe hielpen bij het klaarmaken van de babykamer.