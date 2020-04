Meilandjes: Geen sprake van faillissement

Beyoncé duikt ineens op in Disney's Sing-a-long

7:22 Tot grote vreugde van de kijkers van de Disney Family Sing-a-long, die werd uitgezonden op de Amerikaanse televisiezender ABC, verscheen niemand minder dan Beyoncé ineens in beeld om ook een liedje te zingen. De zangeres zong het nummer When You Wish Upon A Star uit de tekenfilm Pinokkio uit 1940. Dit meldt Billboard.