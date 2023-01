‘Mel Gibson gaat toch Passion of the Christ II draaien’

Gibson maakte in 2004 The Passion of the Christ over de 12 laatste dagen van Jezus. De film, gemaakt voor 30 miljoen dollar, werd commercieel een groot succes. Wereldwijd leverde hij 611 miljoen dollar op. In 2016 werd bekend dat er aan een vervolg wordt gewerkt. De sequel, die Resurrection (opstanding) moet gaan heten, zal gaan over de wederopstanding van Jezus Christus en vooral de gebeurtenissen daaromheen.