Meldkanaal voor misstanden The Voice of Holland wordt gesloten

Via het platform kunnen mensen anoniem melding doen van misstanden bij het RTL-programma. Het advocatenkantoor doet in opdracht van The Voice-producent ITV onderzoek naar deze meldingen. ,,ITV moedigt iedereen aan die slachtoffer is geworden van - of getuige is geweest van - ongepast gedrag rond The Voice of Holland, contact op te nemen met de Van Doorne-onderzoekers”, aldus de organisatie. Mensen die eerder een melding hebben gedaan kunnen nog vier weken inloggen op het platform om eventuele vervolgvragen van het onderzoeksteam te beantwoorden.

Van Doorne moedigt ‘iedereen die meent slachtoffer te zijn van - of getuige geweest te zijn van - strafbare feiten\ aan om naar de politie te stappen. ,,Van Doorne en het Openbaar Ministerie onderzoeken ieder onafhankelijk van elkaar, maar er zijn afspraken gemaakt over de verschillende onderzoeken en er is regelmatig constructief overleg met elkaar. Van Doorne is continu in contact met het Openbaar Ministerie en de politie, zodat het strafrechtelijke onderzoek niet wordt ondermijnd.”

In het programma Boos kwamen in januari misstanden bij The Voice of Holland aan het licht. Meerdere vrouwen deden hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. In totaal vertelden tientallen vrouwen over hun ervaringen met bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur. Rietbergen legde zijn werk neer. Hij erkende relaties van ‘seksuele aard’ te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. In het onderzoek wordt ook gekeken naar medewerkers van het programma die op de hoogte waren van de misstanden. De uitzendingen van The Voice of Holland liggen voorlopig stil.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: