Mell openhartig over depressieve gevoelens in Beste Zangers: ‘Ik had er echt geen zin meer in’

Het was zaterdagavond een Volendamse bank bij Beste Zangers . Naast Jan Smit zat zangeres Melanie Jonk, de kleindochter van het Volendamse icoon Piet Veerman. Inmiddels timmert ze zelf ook aardig aan de weg met haar Mell & Vintage Future, waarmee ze al diverse keren een Radio 2 Topsong te pakken had. Haar carrière lijkt in een stijgende lijn naar boven te zitten, maar persoonlijk heeft de 29-jarige artieste het de afgelopen jaren zwaar gehad. Net als Smit kampte ook zij met een burn-out. ,,Ik ben heel depressief geweest in die tijd. Ik ben mezelf zo keihard tegen gekomen. De hele tijd over die grens gaan. Meer willen, meer doen. Ik was mezelf helemaal kwijt. En als je dan niet op die knop drukt, dan zegt je lijf: doe het lekker zelf. En dat heb ik gevoeld.” Ze is er nog steeds niet helemaal bovenop. ,,Ik heb nog altijd therapie en iedere dag is een uitdaging. Het gaat nu wel echt stukken beter en daar ben ik heel blij mee. Ik heb medicatie gekregen. Daar heb ik heel erg over getwijfeld, om dat te doen. Maar voor iedereen die erover twijfelt: het heeft me zó geholpen.”

Medicatie

Jonk bekent zelfs de zin in het leven verloren te zijn geweest. ,,Ik had er echt geen zin meer in. Ik dacht er moeten nu stappen worden ondernomen. Ik moet aan de medicatie. Als dat niet helpt, dan ben ik gewoon klaar. Dan hoeft het van mij niet meer.” Ze is op dat moment met haar ouders rond de tafel gaan zitten en heeft alles bespreekbaar gemaakt. ,,Die hebben gezegd: ‘We gaan naar de dokter en we gaan er alles aan doen. Het komt goed.’ En hier ben ik. Ik ben vandaag ook al de hele dag aan het lachen. Dat was best wel een tijd geleden. Ik wist niet meer wat het was. Ik kan nu de hele dag de slappe lach hebben, dus het gaat heel goed.”



Douwe Bob, die zijn collega stoer noemt vanwege haar openheid, deed vervolgens het liedje Break the silence. Dat ook over bespreekbaarheid van pijn gaat. Jonk legt uit. ,,Je moet het altijd zeggen. Dit liedje heb ik geschreven toen een meisje in Volendam zelfmoord heeft gepleegd. Ik zat zelf heel diep op dat moment en zij deed dat toen. Ik dacht: oh schat, waarom ben je niet gaan praten? Niemand wist het om haar heen. En als je zo aan het vechten bent, en de uitkomst is alleen maar: ik wil niet meer... Ik denk dat het daarom heel belangrijk is om het bespreekbaar te maken.”