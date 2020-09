Melrose Place-actrice Amy Locane blijft stuk langer in gevangenis na fataal auto-ongeluk

Drie jaar celstraf voor Melrose Pla­ce-actrice

23 augustus Actrice Amy Locane, bekend van onder meer Cry Baby en de jaren 90-serie Melrose Place, is donderdag door een rechtbank in New York veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een auto-ongeluk met fatale afloop. Dat meldt de New York Daily News.