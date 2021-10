Mentale gezondheidsorganisatie weigert donatie van Jamie Lynn Spears

De non-profitorganisatie This Is My Brave heeft laten weten donaties die voort zouden komen uit de verkoop van Jamie Lynn Spears’ aanstaande boek te weigeren. Dat maakte de mentale gezondheidsorganisatie bekend via sociale media.

‘We hebben jullie gehoord. We ondernemen actie. Het spijt ons als we mensen hebben gekwetst. Wij slaan de donatie van Jamie Lynn Spears’ boek af,’ luidt het statement van This Is My Brave.

Eerder deze maand liet Jamie Lynn nog weten ‘zeer gelukkig’ te zijn om aan te kondigen dat een gedeelte van de boekopbrengst naar de organisatie zou gaan, omdat ze mentale gezondheid ‘heel belangrijk’ zou vinden. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Britneys fans, die meenden dat Jamie Lynn wederom van haar oudere zus profiteerde.

Het boek, dat de titel Things I Should Have Said draagt, zou namelijk eerst I Must Confess heten en dat is een zin uit Britneys grootste hit Baby One More Time. Niet alleen de fans, maar ook Britney zelf was daar woedend over en haalde op sociale media flink uit naar haar zusje, die toen snel besloot voor een andere titel te gaan.

Fans waarderen het terugtrekken van This Is My Brave. ‘Goed zo, dit is de juiste beslissing. Bovendien krijgen jullie nu waarschijnlijk meer donaties dan dat er uit de boekverkoop van Jamie Lynn was gekomen. Dat had jullie misschien 2 dollar opgeleverd,’ schrijft een volger.

