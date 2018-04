Met Barbie komt de angst voor Big Brother toch nog uit

Daar waren ze weer: Bart, Willem, Ruud, Karin, Maurice, Bianca. Stralend, stalen koffertjes met het blauwe logo in de hand, klaar voor het grote avontuur. Idioot gewoon dat de namen zo in je hoofd zijn verankerd, dat je ze bijna 19 jaar na die eerste Big Brother nog zonder nadenken kunt opdreunen.



Andere Tijden wijdde zaterdagavond een aflevering aan het door John de Mol verzonnen fenomeen. In Amerika begint deze week het 22ste (!) seizoen. In Nederland voelt het inderdaad als andere tijden: toen Rolf Wouters nog op tv was, Twitter en Facebook niet bestonden en roken geen discussiepunt was. Onze huiskamer stond nog net niet blauw na afloop van de aflevering, zoveel werd er gepaft in de bunker in Almere, tot in de slaapkamer aan toe. Denk maar aan Bart en Sabine.



Het was om meer redenen bijzonder om terug te zien. Zaten we echt met z’n allen ademloos te kijken naar een koffiedrinkende man, een groep die een spelletje speelt en kip die een vrouw pikt? En analyseerden we die beelden ook nog met z’n allen? Maar wat bleek: de makers vermoedden al voor de start dat ze goud in handen hadden. Ze hadden voor ‘droog’ geoefend met een stel proefpersonen in een vakantiehuisje. In de bungalow ernaast bivakkeerde de crew. Al snel puilde dat huisje uit van de collega’s, die per se wilden weten hoe het verder ging met de groep die dagen zat te niksen op de bank.