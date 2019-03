Met dit liedje gaat Duncan Laurence naar het Songfestival

Ilse DeLange vroeg ‘op zomaar een zondagochtend’ of ze het nummer namens hem mocht inzenden naar de selectiecommissie. Duncan de Moor, die Duncan Laurence als artiestennaam gebruikt, vond dat een uitstekend idee. In de videoclip is de nog vrij onbekende zanger, die in 2014 meedeed met The Voice of Holland, naakt in het water te zien. Fotograaf Paul Bellaart maakte de clip.

Het nummer Arcade was al sinds 21 februari te beluisteren op YouTube. Daarbij ook de tekst die gaat over iemand met een gebroken hart die veel moeite heeft de barsten in zijn geluk weer te dichten. ,,Ik heb alle liefde die ik nog in me had gegeven. We waren altijd al een verliezend spel”, zijn twee zinnen uit het refrein. En: ,,Ik voel me een kleine jongen in een grote speelhal en raakte verslaafd aan een verliezend spel.”