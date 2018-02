Met open boord heeft minister Wiebes zo een carrière op tv

Wat één goed tv-optreden voor een mens, of politicus in dit geval, kan doen. Ik ben fan van minister Eric Wiebes sinds hij gisteravond bij Jinek aanschoof. Niet alleen door zijn woorden en daden in het migrainedossier Groningen, maar ook door de manier waarop hij er zat en zich niet van de wijs liet brengen door een kritisch interviewer. En door zijn open boord. Raar misschien, maar ook dat detail nam me enorm voor hem in. Hij oogde bevrijd, letterlijk en figuurlijk.



Het gekke is dat ik tot deze week een heel ander beeld had van Wiebes. Hij deed me altijd denken aan een permanent typetje van Owen Schumacher, zo weggelopen uit Koefnoen. Brilletje, aktetas onder de arm en licht gebogen gestalte die in sneltreinvaart over het Binnenhof beende. Alsof hij als staatssecretaris continu op de hielen werd gezeten door dat andere migrainedossier: de Belastingdienst. Die ’s avonds thuis af en toe à la Carice van Houten heus wel eens tegen zijn vrouw verzuchtte: 'Houdt het dan nooit op?' Maar die de volgende ochtend toch weer met ijzeren discipline en stoïcijns optimisme aan het werk toog. Een onversneden cijferman, zeg maar, die met mensen wat meer moeite had.



Al die jaren had ik geen idee of die perceptie maar enigszins recht deed aan de werkelijkheid. En ik had ook nooit de minste behoefte om dat uit te zoeken. Maar nu is dat wel anders.