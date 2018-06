Metalband Nightwish in november naar Ziggo Dome

De tournee staat in het teken van het onlangs verschenen verzamelalbum Decades. Nightwish, in 1996 opgericht door Tuomas Holopainen, viert met de plaat zijn twintigjarig jubileum.



Nightwish is dit weekend ook in Nederland. De band, met de Nederlandse frontzangeres Floor Jansen, sluit zaterdag FortaRock Festival in het Nijmeegse Goffertpark af.



De kaartverkoop voor het optreden in de Ziggo Dome is inmiddels gestart.