Metalfestival Wacken laat geen bezoekers meer toe om hevige regen

Rechtszaak tegen Lizzo: 'Zangeres dwong haar personeel in Amsterdam­se stripclub tot seksuele handelin­gen'

Zangeres Lizzo, haar productiebedrijf en hoofd van haar dansteam Shirlene Quigley liggen zwaar onder vuur. Ze zijn met voormalig personeelsleden verwikkeld in een rechtszaak waarin ze beschuldigd worden van een vijandige werkomgeving, seksuele intimidatie en raciale en religieuze beledigingen, schrijft NBC News. Opvallend is dat een van de incidenten plaatsvond na een concert in Amsterdam in de bekende stripclub Bananenbar op de Wallen.