Metejoor scoort als vijfde Belgische zanger een Nederlandstalige top 10-hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 25 maart. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 5 zittenblijvers, 16 zakkers en 17 stijgers.

38 (--) CEILINGS- Lizzy McAlpine

Thuis in de Verenigde Staten weet Lizzy McAlpine met haar single Ceilings nog niet zo succesvol te zijn. Deze week klimt ze voorzichtig naar nummer 54 in de Billboard Hot 100. In het Verenigd Koninkrijk gaat het een stuk beter want daar kwam ze afgelopen week al op nummer 7. Ook hier weet de 23-jarige zangeres uit Philadelphia al in de Top 40 te komen met haar eerste hit. Het nummer gaat over een fantastische stapavond met je partner. Uiteindelijk blijkt het allemaal een droom te zijn over een relatie die eigenlijk allang voorbij is. Ceilings is nieuw op nummer 38.

31 (--) SKYBOY- Duncan Laurence

Duncan Laurence zingt in Skyboy over het zoeken en accepteren van zijn ware aard. Zelf bestempelde hij het als een emotioneel verhaal waarin hij vooral kan zingen en schreeuwen met een boodschap van hoop. In maart van 2019 scoorde Duncan zijn eerste Top 40-hit met Arcade en met dat liedje veroverde hij, na zijn winst op het Eurovisiesongfestival, de hele wereld. Deze week kan hij zijn 100e week in de Nederlandse Top 40 bijschrijven. Skyboy was afgelopen week de Alarmschijf op Qmusic en nu zijn zevende hit – nieuw op nummer 31.

5 (11) WAT WIL JE VAN MIJ- Metejoor & Hannah Mae

Metejoor en Hannah Mae scoren deze week hun eerste top 10-hit. Wat Wil Je Van Mij klimt zes plaatsen en zorgt er ook deze week voor dat er vijf Nederlandstalige hits in het bovenste kwart van de lijst staan. Dat is nu voor de achtste achtereenvolgende week het geval. Metejoor komt meteen in een bijzonder rijtje te staan want hij is de vijfde Belgische zanger die een Nederlandstalige top 10-hit scoort. Raymond Van Het Groenewoud was 32 jaar geleden zijn voorganger met Liefde Voor Muziek.

Wat Wil Je Van Mij staat deze week op nummer 5.

1 ( 1) FLOWERS- Miley Cyrus

Vorige week pakte Claude een record want Ladada (Mon Dernier Mot) werd de Nederlandstalige hit met de meeste weken in de top 3. Deze week krijgt hij gezelschap van Maan en Goldband. Stiekem keert namelijk terug in de top 3 en evenaart het record van Claude door nu ook voor de 15e week in de top 3 te staan.

Geen verandering op nummer 2 met Creepin’ van Metro Boomin, The Weeknd en 21 Savage dat nu voor de derde keer op nummer 2 staat.

Voor de 42e keer hebben we een hit die negen weken bovenaan de Top 40 staat; Flowers van Miley Cyrus is ook deze week de grootste hit van ons land.

