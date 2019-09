Metropole Orkest geeft Tomorrowland iets extra’s op ADE

Het is voor het eerst dat Tomorrowland acte de présence geeft op Amsterdam Dance Event met een eigen evenement, Our Story. Het Belgische muziekfestival viert dit jaar zijn vijftienjarige bestaan. Ook DJ’s als Dimitri Vegas & Like Mike, Goose, Netsky, Push, Steve Aoki en The Bloody Beetroots treden op in de Ziggo Dome, bijgestaan door het Amsterdamse Metropole Orkest.



De Metropole Academy, de eigen Academy die de meest getalenteerde conservatoriumstudenten uit België en Nederland samenbrengt – voerde afgelopen zomer samen met gastdirigent Dirk Brossé een unieke symfonie uit die speciaal werd gecomponeerd voor de vijftiende verjaardag van Tomorrowland. ,,We hebben in de afgelopen maanden samen met de DJ’s en het Metropole Orkest hard gewerkt aan de opzet. Dat krijgt nu steeds meer handen en voeten”, aldus Debby Wilmsen van Tomorrowland. ,,Het wordt een avondvullend programma met DJ’s die hun persoonlijke herinneringen aan Tomorrowland delen aan hand van hun hits.”