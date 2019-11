Mexicaanse kerk zet Jezusbeeld neer dat op Phil Collins lijkt

Vooral de haardracht van het beeld zorgt ervoor dat mensen een zekere gelijkenis menen te zien met Collins in de jaren 80. Dat meldt de New York Post vandaag. Het beeld is bijna 7 meter hoog en staat in de Epifanía del Señor-kerk in de Mexicaanse staat Zacatecas. Priester Humberto Rodriguez wilde niet reageren op de gelijkenis tussen het beeld en het gezicht van de Britse zanger.

Collins was jarenlang de zanger van de band Genesis. In de jaren 90 had de groep een grote hit met het nummer Jesus he knows me, een aanklacht tegen de Amerikaanse televisiepredikanten. Ook de woordvoerder van Collins wilde geen commentaar geven op de gelijkenis, meldt de New York Post.