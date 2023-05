Mia hoort niks van droomman Harry Styles na aanzoek en Loreen slaat concurrentie knock-out

met video's Mia Nicolai en Dion Cooper niet door naar finale songfesti­val, weinig impact met nieuwe versie

De aanloop voorspelde al weinig goeds voor Mia Nicolai en Dion Cooper. Het Nederlandse koppel strandde dinsdagavond in de halve finales van het Eurovisie Songfestival. Daardoor ontbreekt Nederland zaterdag voor de tweede keer in tien jaar tijd in de finale.