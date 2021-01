Michael C. Hall wil het goedmaken met Dexter-fans

Postcode­kan­jer van 54,9 miljoen valt ergens in Zuid-Hol­land

2 januari De Postcodekanjer is gevallen in Zuid-Holland. Dat maakte presentator Martijn Krabbé vanavond bekend in de Nationale Postcode Loterij op RTL 4. In de winnende postcode spelen 17 deelnemers mee met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal 1 miljoen euro.