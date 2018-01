Michael Douglas (73) ontkent masturbatie in bijzijn van vrouw

De 73-jarige doet uitgebreid zijn verhaal op de website Deadline. Hij vertelt in een lange reactie dat een oud-werknemer contact heeft opgenomen met twee grote Hollywoodbladen aan wie ze heeft laten weten dat de acteur 32 jaar geleden in haar bijzijn heeft gemasturbeerd. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast taalgebruik waar zij bij was, en meent de vrouw dat de acteur haar carrière in Hollywood heeft gesaboteerd.

Douglas geeft toe dat hij mogelijk inderdaad niet op zijn woorden heeft gelet op zijn werkplek. ,,En daarvoor bied ik mijn excuses aan. Het was nooit in gesprekken mét haar, dat beweert ze ook niet, maar zulk taalgebruik kan ik op kantoor hebben gebruikt in gesprekken met vrienden. Waarschijnlijk zat ik met iemand aan de telefoon en ving de vrouw dat gesprek , waarin ik misschien iets verkeerds heb gezegd, op.''

Leugen

De andere aantijgingen zijn volgens de acteur echter absoluut niet waar. ,,Voor haar neus masturberen? Dat is een absolute leugen, een verzinsel, er zit geen greintje waarheid in." Douglas suggereert dat zijn beschuldiger de publiciteit zoekt omdat zij werkt aan een boek waarin ze ook over hem wil schrijven. Volgens hem werkte hij 33 jaar geleden samen met de vrouw die hij zou hebben weggestuurd. ,,Ik heb 32 jaar niets meer van haar gehoord. En heb mijn hele leven nauw samengewerkt met vrouwen die nooit over me hebben geklaagd'', aldus Douglas die vreest voor reputatieschade 'door dit verzinsel'.

De acteur noemt de beschuldiging een nachtmerrie voor zichzelf en zijn familie. Hij wil met zijn verhaal zijn zorgen uiten over hoe makkelijk aantijgingen worden gepubliceerd zonder enig bewijs. ,,Ik sta met heel mijn hart achter het #MeToo-initiatief. Ik hoop dat de beweging verder zal groeien, maar dat we wel iets voorzichtiger om zullen gaan met beschuldigingen." De bladen die de beschuldigingen van de vooralsnog anonieme vrouw willen publiceren - The Hollywood Reporter en Variety - hebben dat nog niet gedaan. Doen ze dat wel, dan hoopt Douglas dat ze zijn weerwoord daarin meenemen.