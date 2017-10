Michael Fassbender: Max Verstappen wordt ooit wereldkampioen

Verstappen (20) maakt op hem een enorme indruk. ,,Hij is verreweg de opwindendste coureur van het circuit", aldus Fassbender. ,,Hij is soms roekeloos, maar zijn durf is indrukwekkend. Gezien zijn capaciteiten op deze jonge leeftijd ben ik ervan overtuigd dat Verstappen in de toekomst wereldkampioen wordt. Hij heeft het in zich om de nieuwe Senna te worden. Mits hij verschoond blijft van de pech die hem dit seizoen achtervolgt. Maar zijn overwinning in Maleisië toont aan waartoe hij nu al in staat is."