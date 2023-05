Michael J. Fox had 'alle tekenen van depressie' na tegenslagen

De 61-jarige Canadees brak de laatste jaren onder meer zijn schouder, elleboog en hand en verloor als gevolg van een infectie ook nog bijna een vinger. ,,En dat was klote”, zegt hij daarover. Daarnaast stierven de laatste jaren zijn moeder en schoonvader en moest hij ook zijn geliefde hond Gus laten inslapen.

De verliezen en medische klachten zorgden voor een ‘soortgelijke leegte’ die hij ook ervoer toen hij in 1991 werd gediagnosticeerd met Parkinson. Destijds probeerde hij zijn problemen weg te drinken, maar tegenwoordig is Fox al meer dan dertig jaar nuchter. Het leven van de Back to the Future-acteur is er door de verergerde ziektesymptomen niet makkelijker op geworden, erkent hij.

,,Ik heb assistenten om me heen voor het geval ik val, dat gebrek aan privacy is moeilijk om mee te dealen”, zegt Fox. “Ik ben familieleden, mijn hond, mijn vrijheid en mijn gezondheid verloren. Ik aarzel om de term depressie te gebruiken, want ik ben niet gediplomeerd om mezelf te diagnosticeren, maar alle tekenen waren er wel. Maar mijn familie heeft me eruit getrokken.”

