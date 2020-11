Michael J. Fox moest opnieuw leren lopen na verwijdering tumor

In 2018 werd een goedaardige tumor op zijn ruggengraat aangetroffen. ,,Ik zou verlamd raken als ik het niet liet opereren”, vertelt de 59-jarige acteur. Dat was een behoorlijk riskante operatie, maar die verliep goed.



Wel moest Fox opnieuw leren lopen, wat zo'n vier maanden in beslag nam. Toen hij dacht dat hij het ergste gehad had, viel Fox en brak hij zijn arm. ,,Dat was absoluut mijn donkerste moment", vertelt Fox, die het verhaal beschrijft in zijn aanstaande vierde boek, No time like the future. ,,Ik leunde tegen de muur in mijn keuken, wachtend tot de ambulance kwam. Ik had echt het gevoel: lager dan dit kan het niet.”



De The Good Wife-acteur wordt in juni 60 en zegt dat hij ‘het optimisme van een 60-jarige heeft’. ,,Het is niet dat ik voorheen niet oprecht was, maar mijn dankbaarheid is nu groter dan ooit”, vertelt hij. ,,Ik ben door mijn donkerste momenten heen gekomen."