Michael Keaton: ‘Acteren begon me toch een beetje te vervelen’

Hij knokt zich een ongeluk in The Protégé. Niet dat het Rembrandt, zoals zijn personage in de actiethriller heet, enige moeite kost. Het is een een en al routine en souplesse wat we zien. ,,En dát is dus de magie van cinema”, lacht Michael Keaton. ,,De grootste uitdaging van deze film was absoluut het fysieke deel. Het is soms iemand anders die je ziet, maar in dit genre kom je er niet omheen ook zélf wat stuntwerk te verrichten. En laten we eerlijk zijn: hoe langer je rondloopt op deze planeet, hoe pittiger dat wordt.”