Michael van der Plas over breuk met Naomi: ‘Het kwam meer van haar af’

Eerder deze week onthulde Michael in een video op Instagram dat zijn relatie met Naomi een tijdje geleden op de klippen was gelopen. Hij besloot open kaart te spelen met zijn volgers omdat er veel vragen over binnenkwamen. ,,De laatste tijd krijg ik veel de vraag of ik nog samen ben met Naomi. Dat is niet het geval. We zijn uit elkaar”, zei Michael. Hij benadrukte dat Naomi en hij goed uit elkaar zijn gegaan. ,,We willen allebei iets anders. Het is wat het is.”



De realityster, die bekend werd door zijn relatie met Samantha de Jong (Barbie), laat vandaag aan Shownieuws weten dat hij ‘doodziek’ is geweest van de breuk. Het gaat inmiddels wel wat beter. ,,Naar mijn mening is het uitgegaan door corona. Veel op elkaars lip gezeten, ben ook niet altijd even aardig geweest, beetje langs elkaar heen gaan leven. En daarbij is ze ook nog een stuk jonger dan ik, misschien andere interesses allebei.”