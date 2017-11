Michelle Pfeiffer: De jaren '30 zouden niks voor mij zijn

In een exclusief interview met filmverslaggever Ab Zagt vertelt Michelle Pfeiffer over haar comeback in de filmwereld. Met de nieuwe thriller Murder on the Orient Express is zij na vijf jaar weer te zien op het witte doek. Maar de jaren '30, waarin de film zich afspeelt, zouden niks voor haar zijn.