Michiel Huisman scoort rol in nieuwe HBO serie

The Flight Attendant vertelt het verhaal over hoe een leven compleet kan veranderen in een nacht. Stewardess Cassie, het personage van Cuoco, wordt wakker in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed met een dode man naast zich. Ze heeft geen idee wat er gebeurd is. Huisman speelt de charmante, rijke zakenman Alex, die tegen behoorlijk wat pech aanloopt in Bangkok en zodoende veel langer met Cassie zit opgescheept dan de bedoeling was.