Mick Jagger 80 jaar! Welkom op de verjaardag met 17 nakomelingen van zijn vijf vrouwen

1926-2023 Tony Bennett wist met zijn hese bariton in de jaren vijftig een miljoenen­pu­bliek op te bouwen

Hij leed sinds 2016 aan de ziekte van Alzheimer, maar leek desondanks niet te stoppen. Tony Bennett, die als militair nog vocht in de Tweede Wereldoorlog, overleed vrijdag in New York op 96-jarige leeftijd.