Mien en Koos Dobbelsteen weer samen in spotje nieuwe donorwet

videoIn een spotje over de nieuwe donorwet komt een legendarisch stel uit de oude tv-serie Zeg ‘ns Aaa voor eventjes weer samen: Carry Tefsen (80) en John Leddy (89), ooit wereldberoemd in Nederland als het kibbelende echtpaar Mien en Koos Dobbelsteen.

Zeg ‘ns Aaa was een van de populairste Nederlandse sitcoms. De televisieserie omvatte 212 afleveringen en werd van 1981 tot 1993 uitgezonden door de VARA. In 1984 won de serie de Gouden Televizier-Ring voor het beste programma op de Nederlandse televisie van dat jaar. Er kwamen een spin-off en theaterversies.

Doktersassistente

Een van de populairste karakters was Mien Dobbelsteen, de huishoudster van huisarts Lydie van der Ploeg. Regelmatig nam Mien de telefoon op met de befaamde zin: ,,Met de assistente van dokter Van der Ploeg!” Ze werd gespeeld door Carry Tefsen en was in de serie samen met Koos, gespeeld door John Leddy.

Hun meest scènes samen speelden zich af in de keuken van hun woning. Een keuken is ook weer het decor van het spotje over de nieuwe donorwet, waarin Tefsen en Leddy herenigd zijn. Zij vraagt hem wat zijn keuze is voor registratie in het nieuwe donorregister. ,,Zeg ik niet", antwoord hij. Zij weer lachend: ,,Nou dan weet je het nog niet, eikeltje!”

Tefsen vertelt in een telefonische toelichting dat zij een Leddy elkaar de afgelopen jaren af en toe nog eens vakmatig tegenkwamen. ,,Het is altijd goed om weer samen te werken. Het is een prestatie op zich dat we het nog zo leuk hebben na zoveel jaren acteren met elkaar. John is een goede vriend en blijven werken is goed voor ons.”

Op de vraag waar die term ‘eikeltje’ in het spotje vandaan komt, zegt Tefsen: ,,Er stond wat anders in het script, een verwijzing naar Zeg ‘ns Aaa, maar we zijn Koos en Mien niet, we zijn John en Carry. Laten we die merken niet door elkaar halen (lacht). Toen heb ik er eikeltje van gemaakt, lekker Amsterdams.”

Automatisch donor

Met de nieuwe donorwet wil de politiek bereiken dat miljoenen volwassenen die nu nog geen keuze in het Donorregister hebben vastgelegd, dat wel doen. Wie straks na een aantal brieven geen registratie in het Donorregister maakt, komt automatisch in het systeem te staan als iemand die ‘geen bezwaar’ heeft tegen orgaan- of weefseldonatie. De nieuwe wet gaat in de zomer van 2020 in.

Het spotje speelt een aantal weken, maar is niet op YouTube te zien in tegenstelling tot andere recente donorspotjes. Een zegsman van het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat dat niet meer mag volgens richtlijnen van de Rijksoverheid.