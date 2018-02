'Mies heeft televisie min of meer uitgevonden, durf ik wel te stellen'

Ivo Niehe: ,,Mies Bouwman was een vakvrouw in alle opzichten. In een tijd dat je alles nog zelf deed. Zelf kandidaten selecteren, zelf de prijzen bepalen, naar de Bijenkorf ging om die prijzen te kopen. Ondenkbaar nu. Toch heeft ze ook tegenslagen gekend. Kritiek op Netwerk, Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Ze had een heel lieve kant, maar ook een van venijnige ironie die zijn weerga niet kende. En altijd ongelooflijk goed kunnen kunnen formuleren, ook als er boosheid was toen Netwerk gestopt was. Het was een journalistiek programma dat waarschijnlijk te zwaar voor haar was, omdat je moet leunen op een sterke redactie die er gewoon niet was. Het was boven haar macht en daar is ze echt neergesabeld. En je moet het allemaal maar kunnen verwerken, hè: eerst de koningin met Open het Dorp en Een van de Acht en vervolgens vervloekt worden met Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Daarin toonde ze een bepaalde soort humor die niemand gewend was. Heilige huisjes die omver gingen. Nu draait niemand zijn hand er voor om, maar toen was dat heel wat. En dat was precies die andere kant van Mies. Het was niet eens bewust van haar, want ze deed alles op intuïtie.



,,Ze had een fantastische uitspraak die ik nooit ben vergeten en later pas begreep. ‘Televisie is geluid’. En ik dacht: wat bedoel je daar toch mee? Later belde ze me. In de tijd dat beginnende presentatrices wel eens naar haar toe gestuurd werden. Even praten, dingen leren, hoe doe je dat? Toen ik haar aan de lijn had, zei ze: 'Ik had er nu een. Die heb ik na drie minuten weer weggestuurd. Die had zo'n verschrikkelijk geluid'. Ja, besefte ik toen, een stem is zo belangrijk, geeft zo'n mate van betrouwbaarheid aan. Koos Postema had dat ook. Die geloof je. Zelf had ze dat natuurlijk ook, een prachtige stem.



,,Vergeet één ding niet: Mies had geen voorbeeld, hè. Mijn kinderen moeten vreselijk lachen als ik een documentaire inspreek, want daar staat een lijn voor. Maar Mies praatte zoals ze praatte. In een lens zoals ze tegen de buurvrouw praatte. En dat hebben wij in dit vak - helaas - allemaal afgeleerd."