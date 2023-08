Mijlpaal voor Taylor Swift: eerste vrouw met maandelijks 100 miljoen Spotify-luisteraars

Angela Kijkt TV Dit is de idiootste documentai­re ooit gemaakt en ik heb van elke rare seconde genoten

Je kunt een stevige discussie opzetten of Bart en de zoektocht naar de dubbelganger een briljante documentaire is of een totale verspilling van belastinggeld. Maar Angela de Jong weet één ding, schrijft ze: ze werd er enorm vrolijk van.