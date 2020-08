Mika geeft benefietconcert voor Beiroet

De in Libanon geboren zanger Mika schreef eerder in een emotionele brief dat hij diep getroffen is door de omvang van de verwoesting door de explosie in de haven van Beiroet en de impact ervan op de inwoners van de stad.



,,Na jaren van burgeroorlog, financiële crisis en politieke onrust komt het nieuws van deze tragische explosie ongelooflijk hard binnen. Hoewel ik ver weg ben, breekt mijn hart als ik denk aan de families die hun huis, hun levensonderhoud en hun dierbaren verloren zijn door deze ramp. Ik wilde iets doen om te helpen”, laat de Grace Kelly-zanger weten.



De opbrengst van het concert wordt verdeeld onder het Rode Kruis Libanon en Save the Children Libanon. Daarnaast kunnen mensen ook extra donaties doen via een speciale GoFundMe-campagne. ,,Ik twijfel er niet aan dat de stad zal herstellen en het unieke leven van deze magische stad weer wordt hervat”, denkt Mika. ,,Beiroet is mijn geboorteplaats, maakt deel uit van mij en zal altijd in mijn hart zijn.”