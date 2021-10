Mila Kunis produceert comedy met man Ashton Kutcher in hoofdrol

Kutcher en Kunis waren van 1998 tot 2006 als stelletje te zien in That ‘70s Show. Pas in 2012 sprong de vonk tussen de twee in het echt over. Ze verloofden zich in 2014 en trouwden het jaar erop. De acteurs hebben twee kinderen: dochter Wyatt die deze maand 7 wordt en zoon Dimitri van bijna 5.