Milde keuring Doctor Strange 2 leidt tot boze reacties

De relatief milde leeftijdskeuring van de nieuwe Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness heeft in diverse landen tot wat gefronste wenkbrauwen geleid. De nieuwe blockbuster van producent Marvel heeft in de VS een keuring ‘PG-13' gekregen. Dit betekent dat het advies is om kinderen onder de 13 de film te laten kijken mét ouderlijke begeleiding.

Maar boze ouders op sociale media menen dat het heel vreemd is dat deze in hun ogen enge film zo’n milde kwalificatie heeft gekregen. Er zouden veel beelden in de film zitten die absoluut niet geschikt zouden zijn voor te jonge kinderen.

Multiverse of Madness is de tweede film die expliciet draait om het personage Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Hij moet in de film een meisje proberen te beschermen dat de macht heeft zich tussen verschillende multiverses of alternatieve werelden te verplaatsen. De film is gemaakt door regisseur Sam Raimi. De gelauwerde filmer maakte eerder drie Spider-Man-delen, maar werd bekend met de iconische horrorreeks Evil Dead. Ook maakte hij de succesvolle horrorfilm Drag me to Hell.

Andere fans prijzen overigens het feit dat Sam Raimi een meer grimmige richting is ingeslagen met Doctor Strange. In Nederland heeft de film de keuring ‘12 jaar en ouder’ met de icoontjes voor geweld en schrikeffecten gekregen. NICAM, de organisatie die toezicht houdt op de Kijkwijzer, kon maandagmiddag niet zeggen of er in Nederland al klachten binnengekomen zijn. Distributeur Walt Disney was maandagmiddag niet bereikbaar.

