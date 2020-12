Miley Cyrus doet pikante shoot met Rolling Stone: ‘Kunnen de kranten er over schrijven’

Behalve wat pikante fotootjes geeft Miley Cyrus ook haar ziel bloot in het gesprek met Rolling Stone. Ze vertelt over de moeilijke tijd die volgde nadat ze als Disney-sterretje was doorgebroken. Ze probeerde erfenis van Hannah Montana van zich af te schudden, maar kwam ook veel in het nieuws met drugs- en drankgebruik. ,,Als je terugkijkt naar de clip van Wrecking Ball, dan denk je niet aan mijn pijn of mijn tranen. Je herinnert je enkel dat ik naakt was en ik weet niet wiens fout dat is. Ik weet niet of het mijn schuld was of de manier waarop onze hersenen geprogrammeerd zijn om te denken", zegt Miley.



Ze heeft nu eindelijk het idee dat het echt om haar muziek draait. “Vroeger zeiden ze: waarom leidt je iedereen af door in je blootje met je kont te staan schudden terwijl je zo getalenteerd bent. Ik denk dat ik het leuk vond om op te vallen maar ik vond het dan ook weer jammer om me af te vragen of iemand wel naar het liedje had geluisterd.”



Afgelopen week kwam haar album Plastic Hearts uit en die is bijzonder positief ontvangen. Maar toch zal het na het interview met Rolling Stone toch vooral weer gaan over de pikante kiekjes. Daarover schrijft Miley zelf op Instagram. ,,Dan heb ik tenminste de kranten iets gegeven om over te schrijven.”