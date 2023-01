Miley Cyrus ruilde stoeipakjes van latex in voor elegante looks met een stoere twist

update Meer dan 2,5 miljoen kijkers zien ontsnap­ping bij De slimste mens in bloedstol­lend slot

Meer dan 2,5 miljoen kijkers zagen gisteravond een bloedstollend einde bij De slimste mens. Wie zou dagwinnaar Martin Rombouts gaan vergezellen in de uitzending van dinsdag? Het leek een eitje voor Queeny Rajkowski, kamerlid van de VVD, want zij had nog 315 seconden over om bioloog Mátyás Bittenbinder (159 seconden) te verslaan.

