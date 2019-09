Milieuactivisten halen uit naar klimaatstrijder Leonardo DiCaprio: 'Zijn project is schadelijk’

Het gegeven dat Leonardo DiCaprio zich inzet voor het behoud van de Indiase Kaveri-rivier, is bij sommige milieuactivisten in het land in het verkeerde keelgat geschoten. De door Leonardo gesteunde Cauvery Calling bomenplantcampagne zou volgens hen juist schadelijk voor de omgeving zijn. Zij verzoeken de acteur daarom dringend om zijn steun voor het project in te trekken, meldt onder meer The Guardian .

Volgens een open brief van de milieuactivisten aan het adres van DiCaprio zou het planten van bomen aan de oevers van de rivier er juist voor zorgen dat de rivier opdroogt en dat het de ecologische balans van de regio aantast.

De organisatie achter de Cauvery Calling-campagne stelt echter dat de zorgen die de activisten uiten misplaatst zijn. ,,De campagne bevat een uitgebreid plan om bomen te planten op een privéstuk landbouwgrond in het Kaveri-gebied. Nergens hebben wij iets gezegd over het planten van bomen in openbaar gebied aan de oevers van de rivier”, valt te lezen in een statement van de organisatie.

Documentaire

De wereldberoemde Titanic-acteur strijdt al jaren voor het milieu. Hij maakte onder andere de documentaire ‘Before the Flood’ over de mogelijke gevolgen van de stijging van de zeespiegel. ,,We hebben te lang gewacht om de gevolgen van het opwarmen van de aarde aan te pakken”, zei DiCaprio vorig jaar in een vol Carre-theater in hartje Amsterdam.