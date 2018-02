Miljardair Bill Gates heeft geen idee wat normale boodschappen kosten

Geholpen door een aantal gasten uit het publiek, kwam Gates er uiteindelijk niet helemaal slecht vanaf, tot hilariteit van DeGeneres.



Het was de eerste keer dat Bill te gast was bij Ellen en de mede-oprichter van Microsoft was goedgemutst. Hij had zijn 21-jarige dochter meegenomen en vertelde over de periode dat hijzelf een twintiger was en de jongste miljardair ter wereld werd. ,,Het ging me eigenlijk nooit echt om het geld, ik vond het vooral heel erg leuk om met software bezig te zijn. Ook voelde ik me verantwoordelijk voor de veelal oudere werknemers, die gezinnen hadden. Ik maakte me vooral druk of ik hen wel kon betalen aan het einde van de maand.''



Gates bekende dat hij zich tweemaal heeft laten gaan op het gebied van luxe: "Ik heb een Porsche en een privéjet gekocht, dat waren wel mijn meest extravagante uitgaven. Verder ben ik altijd vrij conservatief gebleven. Dat vliegtuig had ik vooral nodig omdat ik veel moest reizen."