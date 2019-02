Miljoen kijkers voor Holleeder Tape

In de tape was het telefoongesprek te horen dat Peter R. de Vries had met crimineel Willem Holleeder in april 2011. ,,Het belang van de tape is dat we een kijkje krijgen in de keuken van de onderwereld, in het doen en het denken daarvan, en dan in het bijzonder in het leven van Holleeder. Bovendien blijkt dat hij tijdens het proces een aantal keren onwaarheden heeft besproken’’, lichtte De Vries toe.