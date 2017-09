Miljoen mensen zien Lil Kleine vrijwillig vertrekken van Robinson-eiland

Jorik Scholte, de echte naam van Lil Kleine, had het na drie dagen op het Robinson-eiland wel gezien. De Amsterdammer deed naar eigen zeggen mee aan Expeditie Robinson om goed na te denken over zijn leven en zijn geluk. Ook was hij niet erg te spreken over de omstandigheden waarin hij op het eiland moest leven. ,,Als je iemand ziet slapen in de regen, dan lijkt dat op tv drie minuten. Maar voor ons is het 24 uur zo", legde hij uit.



Het was dan ook niet verrassend dat zijn teamgenoten zijn naam op het briefje schreven. Eerder leek het er nog op dat 'Moeder Gans' Soundos het mikpunt van vertrek was.



Vorig jaar gaf Bertie Steur aan het niet erg te vinden als ze het survivalprogramma als eerste moest verlaten. De boerin kwam op afvallerseiland terecht en maakte vervolgens een comeback. Uiteindelijk won de Zeeuwse zelfs het programma.