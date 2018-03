Miljoen views binnen no time voor Ronnie Flex en Famke Louise

Het tweetal heeft nog niet op het nieuws gereageerd, maar was gisteren al dolblij met de vele streams. ,,Ik ben fan van jullie'', bedankte Famke Louise haar volgers. Ronnie, die zich graag profileert als een normale jongen, zag het succes als het ultieme bewijs dat je 'alles kan worden wat je wilt'. ,,En als je hater bent, had je niet zo veel moeten klikken'', grapte hij. In de video - die nog geen 48 uur op YouTube staat - is niet alleen een in bikini gehulde Famke Louise te zien, maar ook een parodie op de clip van Bound 2 van de Amerikaanse rapper Kanye West. In het origineel hebben Kanye en zijn vrouw, realityster Kim Kardashian, het erg gezellig op een motor. In de Nederlandse versie ligt Famke Louise gewillig op een ronkende tweewieler, met Ronnie tussen haar benen.

Shit gekilled

De verwachtingen rond het bij voorbaat al spraakmakende nummer waren hooggespannen sinds Ronnie eind januari een voorproefje deelde op Instagram. De 25-jarige rapper, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, wist toen al zeker dat de track een succes zou worden. Hij was lyrisch over rijzende ster Famke Louise (19), die hem had opgezocht in de privékliniek waar hij afkickte van zijn wietverslaving . ,,Famke heeft die shit gekilled'', schreef hij. ,,Ik vind het ook echt chill om met haar te werken omdat we allebei geen pro zangers zijn.'' Van dat laatste is op het gisternacht gelanceerde resultaat overigens niets te horen; dankzij hulp van de computer met zogenoemde autotune klinkt het gezang van het duo loepzuiver.

Hit na hit

Ronnie lijkt de hits overigens aan elkaar te rijgen. Zo staat hij al wekenlang in de downloadlijsten met Blijf Bij Mij, een duet met Maan. Ook One Time, opgenomen met SFB, doet het goed. Oud-beautyvlogger Famke Louise - die in het echt Famke Meijer heet - is vooral bekend van Op Me Monnie, haar debuutsingle die binnen korte tijd een miljoen keer werd bekeken op YouTube.



Famke Louise, zelf vaak slachtoffer van online pesterijen, raakte onlangs nog in opspraak nadat een filmpje was opgedoken waarin te zien was hoe ze een enigszins volslanke vrouw uitlachte. Famke was op dat moment nota bene te zien in een anti-pestcampagne van provider Tele2.