Recensie Verrukke­lij­ke In The Heights is de beste musical sinds La La Land

30 juni Ze bestaan nog: films waarin de kleuren bijna pijn doen aan je ogen, overal spreekwoordelijke uitroeptekens achter staan, personages spontaan in zang en dans uitbarsten, hun verlangens uitschreeuwen en iedereen die het scherm bevolkt impulsief meedeint op dezelfde choreografie. In een tijd waarin cinema meer en meer inzet op authenticiteit en ook menig blockbuster ernstiger van toon wordt, is het gewoon even schrikken. Ongegeneerd dagdromen, het mag weer.