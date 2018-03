Lee wint Miljoenenjacht zonder programma ooit te zien

Ilse 'Juf Ank' Warringa in vrouwenversie van Foute Vrienden

9:59 RTL 5 gaat een vrouwelijke versie van het programma Foute Vrienden maken. Actrice Ilse Warringa, bekend van haar rol als Juf Ank in De Luizenmoeder, is één van de vriendinnen, heeft RTL bekendgemaakt. De andere deelneemster worden later bekendgemaakt.