Miljoenenpubliek voor Máxima: helft tv-kijkers zag verjaardagsinterview

VideoHet grote interview van Matthijs van Nieuwkerk met de jarige koningin Máxima is gisteren door 3,2 miljoen mensen bekeken. Meer dan de helft van de tv-kijkers (51,2 procent) op dat tijdstip had het vraaggesprek op staan. Het was daarmee met stip het best bekeken programma van gisteravond.

Het interview werd wel minder goed bekeken dan het vraaggesprek dat haar man Willem-Alexander in 2017 gaf aan Wilfried de Jong ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag: daar keken destijds 4,2 miljoen mensen naar.

In het interview met Van Nieuwkerk vertelde Máxima, in de werkkamer van de koningin op Paleis Huis ten Bosch, onder meer over de veelbesproken Griekenland-vakantie en het overlijden van haar zusje Inés. Ze sprak over de peperdure boot van haar man (‘ik gun hem dat wel’) en haar dochters. Zo vertelde ze dat ze kroonprinses Amalia, die later dit jaar 18 wordt, nog niet als toekomstige koningin ziet. ,,Ik zie haar nog steeds als mijn kleine baby”, aldus Máxima. ,,Ik zie een meisje dat het heel goed doet en heel verantwoordelijk is. Ik denk dat ze het heel goed aankan.”

Op sociale media was ‘Maxima50’ al snel trending topic, en dat bleef het tot vanochtend. De koningin kon rekenen op honderden positieve reacties. Zangeres Ricky Koole was te spreken over Máxima's warme woorden over cultuur. ‘Zo zeg, Máxima heeft in de eerste 20 minuten van haar interview al vaker met veel liefde over kunst (poëzie, musea, studio Drift, design, muziek) gesproken dan onze ministers en minister-president bij elkaar in het hele afgelopen jaar. Wat een verademing’, schreef ze op Twitter. Advocaat Oscar Hammerstein: ‘Wat een ontzettend leuk gesprek en wat is zij een goede diplomaat’.

Doorvragen

Bij talkshow Op1 (goed voor ruim 1 miljoen kijkers) werd nog even nagepraat over het interview, door onze televisiecolumnist Angela de Jong en door Jeroen Pauw, die Máxima interviewde in 2005. Pauw vond dat Matthijs van Nieuwkerk iets te bescheiden was in het interview. Hij had meer door kunnen vragen, ook al is het een enigszins ‘intimiderende’ setting. ,,Ik denk dat er is gezegd: ‘laten we het niet gaan hebben over het zakgeld wat de dochter straks krijgt, het is nu toch een verjaardag”, zegt Pauw. Plots maakte hij drukkere handgebaren en begon Van Nieuwkerk te imiteren. ,,Ik ben gewoon echt benieuwd hoe u dat heeft gedaan. Laten we daar nog even blijven”, zei Pauw op zijn Matthijsiaans. ,,Hij kan dat, zo is hij.”

Tussen het interview en Op1 profiteerde Dionne Stax: de tweede aflevering van haar programma Dionne dichtbij Máxima trok de presentatrice ruim 1,6 miljoen kijkers. Dat is flink meer dan er naar de eerste aflevering keken. Vorige week zaten meer dan 917.000 mensen voor de buis voor het AVROTROS-programma, waarin Dionne experts en mensen ontmoet die de koningin van dichtbij persoonlijk of zakelijk hebben meegemaakt.

Volledig scherm Máxima: Blij dat ik meer tijd heb doorgebracht met gezin © videostill