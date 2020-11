Miljuschka emotioneel bij RTL Boulevard over Willem Holleeder: ‘Hoop dat hij berusting vindt’

Miljuschka Witzenhausen heeft vanavond geëmotioneerd verteld over de podcast die ze samen met haar moeder Astrid Holleeder heeft gemaakt. Ze was uiterst openhartig over hoe het is om te leven met Willem Holleeder als oom en de gevolgen die de getuigenis van haar moeder ook voor haar heeft. ,,Ik mis iedere dag nog een ouderlijk huis.”

Om over de podcast die ze samen met moeder Astrid Holleeder heeft gemaakt, schoof Miljuschka Witzenhausen vanavond aan bij RTL Boulevard. Maar het gesprek ging niet alleen over de podcast die ze samen hadden gemaakt, maar meer over het leven dat Miljuschka leidt door de familieband met Willem Holleeder.

Dat begon al toen ze auditie mocht doen bij TMF. ,,Daar kwam ik doorheen. Het was meteen in onze familie, niet over praten, met niemand niet. Als hij het krijgt te horen dan gaat hij ervoor liggen. Dus moest ik zo snel mogelijk het huis uit. Zodat het zo min mogelijk zou voorkomen dat ik met hem zichtbaar was.” Dat was voor Miljuschka een enorm koude douche, vertelt ze. ,,Ik ben echt altijd met mijn moeder vier handen op één buik opgegroeid. En dan moet je opeens op jezelf gaan wonen.”

Ouderlijk huis

Nadat haar moeder getuigt tegen Willem Holleeder, wordt het gezinsleven voor de twee alleen maar lastiger. Emotioneel zegt ze: ,,Wat ik nog ontzettend mis iedere dag is een ouderlijk huis, waar ik naartoe kan. Even lekker bij mijn moeder op de bank liggen.”

De podcast die ze samen met haar moeder maakt waarin ze vragen beantwoorden over hun familie, ziet ze als een cadeau naar haar moeder toe. ,,Als je een beslissing maakt om te gaan getuigen, ga je eigenlijk een grens over waar je nooit meer terug kan gaan. Met deze beslissing hebben wij als familie ook een keuze gemaakt voor de eindigheid van iets. Ikzelf als dochter vind het dan heel moeilijk om te zien dat je zo’n superintelligente meevoelende moeder hebt, die al het succes van de wereld nu zou moeten kunnen proeven, maar altijd achter een muur zit en dat niet kan doen.”

Familiedrama

Presentator Eddy Zoey legt haar de vraag voor: ,,Denk je dat Willem Holleeder dit gaat luisteren?” Miljuschka: ,,Grappig dat je hem zo noemt. Voor mij is het gewoon Willem natuurlijk.” Om met gebroken stem te vervolgen: ,,Het is een gigantisch familiedrama. Wat er ook gebeurt, als familie zijnde hou je altijd van elkaar. Hij is de zoon van mijn oma, de broer van mijn moeder. Ik hoop gewoon voor hem dat hij berusting vindt.”

De podcast is zowel op de website Miljuschka als op alle populaire muziekplatformen te beluisteren. Ze vroeg haar volgers in ruil voor de vragen wel een stem uit te brengen voor de NS Publieksprijs. Astrid Holleeder is met haar boek Familiegeheimen genomineerd voor die prijs.

