Miljuschka is in een grafstemming en Nicolette organiseert uniek kinderfeestje

Voor het eerst sinds 1952 klinkt vandaag God save the King weer als Brits volkslied

Zeventig jaar lang hebben de Britten traditiegetrouw God save the Queen gezongen voor koningin Elizabeth. Vanaf vandaag is dat anders: prins Charles is nu koning Charles van het Verenigd Koninkrijk en daarmee zal het volkslied voortaan worden ingevuld met de woorden God save the King.

9 september