Miljuschka kijkt verliefd naar cake en Berget verbluft fans met look

Martien Meiland en Britt Dekker presente­ren nieuwe spelshow

24 maart Martien Meiland en Britt Dekker gaan de nieuwe spelshow First & Last op SBS6 presenteren. De eerste aflevering is op vrijdag 23 april. Het programma is daarna wekelijks te zien vanaf 21.30 uur, zo heeft de zender zelf bekendgemaakt.