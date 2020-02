Miljuschka showt haar ‘bubbelkont’ en Kim steekt de draak met André

Prins Harry duikt de studio in met Jon Bon Jovi

18:22 Prins Harry begint zijn 'afscheidsronde' in het Verenigd Koninkrijk muzikaal. De hertog van Sussex, die per 1 april zijn koninklijke titel neerlegt, gaat volgende week vrijdag naar de Abbey Road Studios in Londen. Daar neemt de Amerikaanse rocker Jon Bon Jovi - samen met het Invictus Games-koor een nummer op voor de Invictus Games Foundation, waar de prins beschermheer van is. Dat heeft het Britse hof vandaag bekendgemaakt.