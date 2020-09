Miljuschka Witzenhausen krijgt body positivity-documentaire

,,Dit ben ik. Kwetsbaar en in vol ornaat. Totaal uit m’n comfortzone”, begint de 35-jarige televisiekok op Instagram bij een video waarin ze sport in slechts een beha en slip. ,,Mijn leven draait om eten. Maar een tijd terug postte ik een #eerlijkefoto waardoor mijn wereld op z’n kop stond. De reacties waren mega uiteenlopend van positief tot negatief. Eén ding was zeker dit onderwerp is voor en van iedereen.”

Miljuschka duikt in de wereld van de ‘ultra strakke’ instagrammers die tot het uiterste gaan voor het perfecte plaatje en gaat het gesprek aan met Bekende Nederlanders zoals Linda de Mol, Famke Louise en Victoria Koblenko, om hen te vragen: wat is voor jou een eerlijk beeld? ,,In een wereld vol gepolijste plaatjes en hyperstrakke lijven wil ik strijden voor een realistischer beeld. Is het niet de hoogste tijd voor een tegengeluid? Mijn dochter is 8 en gaat opgroeien met social media. Daarom is het belangrijk dat we vrouwen in alle soort en maten laten zien. Fuck filters en Photoshop, we gaan voor een eerlijke foto.”